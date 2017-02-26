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    «Раз уж ты упал, хорошо, что это были финны». Нортуг утешает Иверсена

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Петтер Нортуг Эмиль Иверсен

    Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал эпизод с падением товарища по команде Эмиля Иверсена, которое не позволило ему побороться за победу в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Лахти.

    «Эмиль ведь поздно решил сменить лыжню. Это на грани. Тут две различные точки зрения: я могу понять, что финны злы и что Эмиль расстроен. На таком стадионе бурлят эмоции. Когда ты выходишь туда со спуска, то стоит грандиозный шум. Тут легко допустить промах и пойти на смену лыжни на миллиметр позже. Если бы Иверсен сделал это на две десятые секунды раньше, то все выглядело бы элегантно. Но двумя секундами позже все вышло неуклюже. К сожалению.

    – Ты бы тоже сменил лыжню?

    – Да, там выгоднее идти по внутреннему радиусу. Я хорошо знаю Эмиля, он просто был немного невнимателен. Но как я уже сказал, если бы не было публики на стадионе, то лыжник слышал бы, когда нужно сменить лыжню.

    У нас в команде два молодых парня, у них наверняка будут новые возможности. Единственное, что могу сказать, что такие вещи становятся уроком и испольуются в качестве мотивации в будущем.

    Мое самое ужасное падение было в скиатлоне в Саппоро, когда я обгонял доминирующих тогда немцев и упал. То падение стало пятном на моей репутации. Самое важное, что оно стало для меня мотивацией при подготовке в чемпионату мира в Либерце. Йоханнес и Эмиль должны поступить также.

    Я позвоню и поговорю с ним. Эмиль – один из самых больших наших талантов в классическом стиле за многие годы. То, что он делает в классике, невероятно впечатляет – мы видели его финиш с Мартином в Фалуне. Когда у него все скадывается один к одному, он в числе лучших в мире. Так что выбор команды был правильным», – отметил Нортуг. 

    «Звучит убийственно, раз Эмиль уронил финна. Тогда он не самый популярный человек в Лахти. Возможно, мне стоит поехать обратно пораньше, чтобы навестить Эмиля. Может быть ему нужна поддержка. Я должен присматривать за молодыми ребятами. Им нужен старый, медленный и умудренный опытом лис», – приводит слова Нортуга NRK.

    Знаменитый норвежец также записал видеопослание своему другу Иверсену следующуего содержания: «Раз уж ты упал, хорошо, что это были финны. Я приеду к тебе и помогу навести порядок, потому что это звучит жестоко».

    Отметим, что Нортуг сегодня стал шестым в гонке на 30 км свободным стилем на Кубке Норвегии, уступив победителю Хансу Кристеру Холунну более двух минут.

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