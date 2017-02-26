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    Сергей Устюгов: «Мой первый тренер уже уверен в том, что я побегу марафон, так что он меняет билеты и остается в Лахти»

    Теги чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Маркус Крамер Иван Брагин

    Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о вероятности своего выступления в марафоне на чемпионате мира в Лахти.

    «Сейчас ходят разговоры, что я могу пробежать в марафоне. Желание есть выступить во всех гонках, но надо реально смотреть на вещи. Да и другие наши ребята готовились к этому чемпионату мира и тоже сильно мотивированы. Так что сначала надо пробежать эстафету, и уже от результатов будем отталкиваться.

    Мой первый тренер уже уверен в том, что я побегу 50 километров, так что он меняет билеты и остается здесь. Однако со своим тренером Маркусом Крамером я еще не разговаривал, так что своих планов еще не знаю», – сказал Устюгов.

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