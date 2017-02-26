Российский лыжник Никита Крюков поделился эмоциями после победы в командном спринте чемпионата мира в Лахти в паре с Сергеем Устюговым.

«Сюда я ехал запасным, но понимал, что могу принять участие в гонке. Поэтому я настраивался на выступление, чтобы иметь возможность на старте сорваться как с цепи. Сегодня не все удалось, но перед стартом я молился, мой хороший друг написал сообщение, в котором поддержал меня и напомнил, что бог на моей стороне.

Он мне и напомнил фразу, которую я в свое время говорил своей дочке: «Сделай все возможное со своей стороны, а все невозможное со своей стороны сделает бог». Так сегодня все и произошло.

После падения норвежца и финна я понял, что мы минимум вторые. И когда увидел, что Сергей на финише ускорился, не мог поверить в происходящее. Побежал его поздравлять, а мысленно благодарил бога за это чудо», – рассказал Крюков.