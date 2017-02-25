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    Мартин Йонсруд Сундбю: «Гарантирую, что будем иметь 30-секундное преимущество над Россией к четвертому этапу эстафеты ЧМ-2017»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов Финн Хоген Крог

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира в Лахти.

    Спортсмен побежит на третьем этапе, Финн Хоген Крог – на четвертом.

    – Крог убежит в гонку с преимуществом в 30 секунд, так что Устюгову придется бежать очень быстро.

    – Ты обещаешь?

    – Я гарантирую это, – рассказал Сундбю.

    «Надеюсь, что у меня будет как минимум 20-секундное преимущество. Думаю, парни способны на это. Я не боюсь Устюгова, но очень его уважаю. Дуэль с ним будет одной из самых сложных.

    Я знаю, что Норвегию в эстафете устроит только золото. Так что я побегу именно за ним. Но я так же прекрасно понимаю, что Устюгов – далеко не мальчик для битья», – отметил Крог.

    Мужская эстафета на чемпионате мира в Лахти пройдет 3 марта.

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