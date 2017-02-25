Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира в Лахти.

Спортсмен побежит на третьем этапе, Финн Хоген Крог – на четвертом.

– Крог убежит в гонку с преимуществом в 30 секунд, так что Устюгову придется бежать очень быстро.

– Ты обещаешь?

– Я гарантирую это, – рассказал Сундбю.

«Надеюсь, что у меня будет как минимум 20-секундное преимущество. Думаю, парни способны на это. Я не боюсь Устюгова, но очень его уважаю. Дуэль с ним будет одной из самых сложных.

Я знаю, что Норвегию в эстафете устроит только золото. Так что я побегу именно за ним. Но я так же прекрасно понимаю, что Устюгов – далеко не мальчик для битья», – отметил Крог.

Мужская эстафета на чемпионате мира в Лахти пройдет 3 марта.