Мартин Йонсруд Сундбю: «Гарантирую, что будем иметь 30-секундное преимущество над Россией к четвертому этапу эстафеты ЧМ-2017»
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира в Лахти.
Спортсмен побежит на третьем этапе, Финн Хоген Крог – на четвертом.
– Крог убежит в гонку с преимуществом в 30 секунд, так что Устюгову придется бежать очень быстро.
– Ты обещаешь?
– Я гарантирую это, – рассказал Сундбю.
«Надеюсь, что у меня будет как минимум 20-секундное преимущество. Думаю, парни способны на это. Я не боюсь Устюгова, но очень его уважаю. Дуэль с ним будет одной из самых сложных.
Я знаю, что Норвегию в эстафете устроит только золото. Так что я побегу именно за ним. Но я так же прекрасно понимаю, что Устюгов – далеко не мальчик для битья», – отметил Крог.
Мужская эстафета на чемпионате мира в Лахти пройдет 3 марта.
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