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    «Парень, которого разочаровывают вторые места, выглядит опасным». Мартин Йонсруд Сундбю – об амбициях Сергея Устюгова

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю отметил, что недовольство россиянина Сергея Устюгова серебром в спринте на чемпионате мира в Лахти говорит о его больших амбициях.

    «Это показывает, насколько высок уровень его амбиций. Не совсем понимаю, чем он был так расстроен, потому финал он провел сумасшедшим образом. Просто Пеллегрино был чуть-чуть быстрее.

    Он наверняка посчитал, что победа у него в кармане. Парень, которого разочаровывают вторые места, выглядит опасным», – сказал Сундбю.

    Также Сундбю рассказал о тактике против Устюгова на субботний скиатлон.

    «Я видел Устюгова в прологе. Он выглядел невероятно. Все были впечатлены. Я, Дидрик и Шюр Рете хотим избавиться от него на классической части скиатлона в субботу», – цитирует норвежцы TV2.

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