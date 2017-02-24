«Парень, которого разочаровывают вторые места, выглядит опасным». Мартин Йонсруд Сундбю – об амбициях Сергея Устюгова

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю отметил, что недовольство россиянина Сергея Устюгова серебром в спринте на чемпионате мира в Лахти говорит о его больших амбициях.

«Это показывает, насколько высок уровень его амбиций. Не совсем понимаю, чем он был так расстроен, потому финал он провел сумасшедшим образом. Просто Пеллегрино был чуть-чуть быстрее.

Он наверняка посчитал, что победа у него в кармане. Парень, которого разочаровывают вторые места, выглядит опасным», – сказал Сундбю.

Также Сундбю рассказал о тактике против Устюгова на субботний скиатлон.

«Я видел Устюгова в прологе. Он выглядел невероятно. Все были впечатлены. Я, Дидрик и Шюр Рете хотим избавиться от него на классической части скиатлона в субботу», – цитирует норвежцы TV2.