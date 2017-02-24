Устюгов, Бессмертных, Большунов и Чекалева выступят в скиатлонах на чемпионате мира в Лахти
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил состав на женский и мужской скиатлоны, которые пройдут в рамках чемпионата мира в финском Лахти.
Женщины: Полина Кальсина, Анна Медведева, Анастасия Седова, Юлия Чекалева.
Мужчины: Александр Большунов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Сергей Устюгов.
Гонки состоятся 25 февраля, начало женского скиатлона – 13.00 по московскому времени, мужского – 15.30.
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