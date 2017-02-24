Устюгов, Бессмертных, Большунов и Чекалева выступят в скиатлонах на чемпионате мира в Лахти

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил состав на женский и мужской скиатлоны, которые пройдут в рамках чемпионата мира в финском Лахти.

Женщины: Полина Кальсина, Анна Медведева, Анастасия Седова, Юлия Чекалева.

Мужчины: Александр Большунов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Сергей Устюгов.

Гонки состоятся 25 февраля, начало женского скиатлона – 13.00 по московскому времени, мужского – 15.30.