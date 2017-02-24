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    Устюгов, Бессмертных, Большунов и Чекалева выступят в скиатлонах на чемпионате мира в Лахти

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Чекалева Александр Бессмертных Полина Медведева (Кальсина) Анастасия Седова Сергей Устюгов Андрей Ларьков Александр Большунов Анна Медведева

    Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил состав на женский и мужской скиатлоны, которые пройдут в рамках чемпионата мира в финском Лахти.

    Женщины: Полина Кальсина, Анна Медведева, Анастасия Седова, Юлия Чекалева.

    Мужчины: Александр Большунов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Сергей Устюгов.

    Гонки состоятся 25 февраля, начало женского скиатлона – 13.00 по московскому времени, мужского – 15.30.

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