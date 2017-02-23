Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свой результат в спринте коньковым ходом на чемпионате мира в финском Лахти (2-е место).

«Считаю, что поздравлять меня не стоит, поскольку должен был завоевывать золото. Этого хотели все болельщики. Я был в хороших кондициях и ожидал, что в финале смогу побороться за золото. Даже на последних ста метрах не терял надежды, что стану чемпионом мира.

Я очень раздосадован, расстроен и чувства удовлетворения не испытываю.

Как и все свои медали, эту я посвящаю отстраненным ребятам, им сейчас очень тяжело. Я до последнего верил, что мы будем вместе выступать на чемпионате мира, и когда CAS вынес решение не в их пользу, я был очень зол. Словами не описать, я переживал также как и они», – сказал Устюгов.