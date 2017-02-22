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    Назван состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира в Лахти

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева Никита Крюков Юлия Чекалева Петр Седов Антон Гафаров Станислав Волженцев Сергей Турышев Александр Бессмертных Дмитрий Япаров Мария Гущина Елена Соболева Глеб Ретивых Полина Медведева (Кальсина) Анастасия Седова Алиса Жамбалова Сергей Устюгов Андрей Ларьков Полина Ковалева Алексей Червоткин Юлия Белорукова Андрей Мельниченко Александр Большунов Полина Некрасова

    Тренеры сборной России по лыжным гонкам назвали состав команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

    Женщины

    Юлия Белорукова
    Мария Гущина
    Алиса Жамбалова
    Полина Кальсина
    Полина Ковалева
    Наталья Матвеева
    Анна Медведева
    Полина Некрасова
    Анастасия Седова
    Елена Соболева
    Юлия Чекалева

    Мужчины

    Александр Бессмертных
    Александр Большунов
    Станислав Волженцев
    Антон Гафаров
    Никита Крюков
    Андрей Ларьков
    Андрей Мельниченко
    Глеб Ретивых
    Петр Седов
    Сергей Турышев
    Сергей Устюгов
    Алексей Червоткин
    Дмитрий Япаров

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