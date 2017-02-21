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    Спортивный арбитражный суд оставил в силе отстранение пятерых российских лыжников

    Теги допинг лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова Максим Вылегжанин CAS Алексей Петухов Евгений Белов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил временное отстранение шестерых российских лыжников от стартов в силе.

    Таким образом, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов и Евгения Шаповалова не смогут принять участие в чемпионате мира в финском Лахти.

    Это решение связано с тем, что разбирательства по делам спортсменов еще идут, стороны в настоящее время обмениваются данными, а процесс назначения судей еще не завершился. На данной стадии невозможно точно сказать, когда будет вынесено окончательное решение.

    Напомним, что спортсмены были отстранены из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена.

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