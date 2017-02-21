Спортивный арбитражный суд оставил в силе отстранение пятерых российских лыжников

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил временное отстранение шестерых российских лыжников от стартов в силе.

Таким образом, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов и Евгения Шаповалова не смогут принять участие в чемпионате мира в финском Лахти.

Это решение связано с тем, что разбирательства по делам спортсменов еще идут, стороны в настоящее время обмениваются данными, а процесс назначения судей еще не завершился. На данной стадии невозможно точно сказать, когда будет вынесено окончательное решение.

Напомним, что спортсмены были отстранены из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена.