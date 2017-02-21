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    Спортивный арбитражный суд сегодня примет решение по отстраненным российским лыжникам

    Теги допинг лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова Юлия Иванова Максим Вылегжанин CAS Алексей Петухов Юрий Чарковский Ричард Макларен Евгений Белов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня, 21 февраля, должен опубликовать решение по российским лыжникам, временно отстраненным от соревнований из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена.

    Напомним, что 22 февраля в финском Лахти начнется чемпионат мира по лыжным видам спорта. CAS может допустить отстраненных спортсменов до соревнований – Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.

    «Мы надеемся на положительный результат. Решение может появиться в любой момент. Спортсмены находятся не в Лахти, но прилетят как можно скорее, если получат разрешение на участие», – сказал начальник команды Юрий Чарковский.

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