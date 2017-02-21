Спортивный арбитражный суд сегодня примет решение по отстраненным российским лыжникам

Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня, 21 февраля, должен опубликовать решение по российским лыжникам, временно отстраненным от соревнований из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена.

Напомним, что 22 февраля в финском Лахти начнется чемпионат мира по лыжным видам спорта. CAS может допустить отстраненных спортсменов до соревнований – Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.

«Мы надеемся на положительный результат. Решение может появиться в любой момент. Спортсмены находятся не в Лахти, но прилетят как можно скорее, если получат разрешение на участие», – сказал начальник команды Юрий Чарковский.