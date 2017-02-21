Глава медицинской комиссии Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Инггард Лерейм заявил, что до 40 процентов лыжников из Скандинавии, России и Канады страдают от астмы.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о температурном пороге для лыжников.

Ранее независимая комиссия, которая проводила расследование по использованию противоастматических препаратов в норвежской сборной, рекомендовала повысить этот порог. По мнению председателя комиссии Катарины Рисе, холодный воздух отрицательно влияет на спортсменов, что приводит к астматическим заболеваниям. Сейчас температурный порог по правилам FIS составляет минус 20 градусов.

«Мы постоянно поднимаем этот вопрос, но нас не слышат. Если бы у нас в медкомиссии была власть, мы бы изменили порог много лет назад. Однако надо заметить, что большая часть взаимодействия с морозом происходит тогда, когда спортсмены тренируются дома», – сказал Лерейм.