Нортуг отказался от места в сборной на чемпионате мира в пользу Холунна

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг отказался от своего места в сборной Норвегии на чемпионате мира в Лахти в пользу Ханса Кристера Холунна.

«Прямо перед чемпионатом мира в Лахти ситуация такова, что я войду в команду как 13-й номер, а Ханс Кристер Холунн – как 12-й. Я чувствую, что поступить так будет правильно.

Ханс Кристер провел очень хорошую гонку в Отепя (3-е место в гонке на 15 км классическим стилем. – Прим. Sports.ru), и показал хорошую форму, так что он может стать запасным джокером в дистанционных гонках чемпионата.

Для меня на сегодняшний день актуально выступление лишь в спринте и марафоне. Я буду готовиться к этим двум гонкам, и будет интересно посмотреть, что покажет Ханс Кристер, если получит шанс», – цитирует Нортуга пресс-релиз Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Тренер сборной Норвегии Тур Арне Хетланд прокомментировал решение прославленного лыжника.

«Петтер всегда принимает правильные решения на чемпионатах мира. Он показывает, насколько он великий спортсмен, соглашаясь войти в сборную в качестве резерва, а не 12-го участника.

Петтер сам отказывается от выступления в гонках, куда он не квалифицировался, и максимально сосредоточится на выступлении в спринте и марафоне», – сказал Хетланд.

Чемпионат мира в Лахти пройдет с 23 февраля по 5 марта.