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    Лыжник из Венесуэлы был задержан по пути на ЧМ в Лахти из-за подозрения в контрабанде наркотиков

    Теги лыжные гонки чемпионат мира происшествия сборная Венесуэлы

    Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано был задержан по пути на чемпионат мира в Лахти из-за подозрения  в контрабанде наркотиков.

    Солано был задержан в аэропорту Парижа и помещен в следственный изолятор, где провел пять дней. Позднее спортсмен был отправлен на родину.

    – Адриан пропустит чемпионат мира. Это просто ужасно.

    Он ехал на чемпионат мира, в Париже у него была пересадка по пути в Швецию. Там полиция задержала его. Он не мог с нами связаться, потому что у него отобрали телефон. Позже он позвонил и рассказал о случившемся.

    Почему его арестовали?

    – У него с собой было всего 20 евро, не было кредитной карты. Это вызвало подозрение. Он рассказал, что собирается выступать на лыжном чемпионате мира. На что в полиции лишь рассмеялись и сказали, что он родом из страны, где даже снега нет.

    Они заподозрили его в контрабанде наркотиков, только потому, что он чернокожий и родом из Венесуэлы. Думаю, это расизм. Они провели досмотр в поисках наркотиков. Потом спросили, не террорист ли он.

    Я сожалею насчет того, что мы выбрали рейс с пересадкой во Франции.

    Он не может отправиться в Лахти сейчас?

    – Мы не можем себе этого позволить. Первый перелет был достаточно дорогим, на второй денег у нас нет.

    Я сочувствую ему, это несправедливо, – рассказал венесуэльский лыжник Сезар Баэна.

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