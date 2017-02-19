Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Сундбю, Хельнер, Бессмертных выступят в классической гонке на 15 км

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Канады Петр Седов Станислав Волженцев Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен Сергей Турышев Даниэль Рикардссон гонка 15 км сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алексей Полторанин сборная Казахстана Дмитрий Япаров Алекс Харви Никлас Дюрхауг Шюр Рете Дидрик Тонсет Ииво Нисканен Андрей Мельниченко Эмиль Иверсен

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском Отепя пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Отепя, Эстония

    Мужчины

    15 км, классический стиль

    Начало – в 14.15 по московскому времени.

    Старт-лист

    19. Станислав Волженцев (Россия)
    21. Алексей Полторанин (Казахстан)
    29. Андрей Мельниченко (Россия)
    33. Сергей Турышев (Россия)
    35. Дмитрий Япаров (Россия)
    39. Даниэль Рикардссон (Швеция)
    42. Алекс Харви (Канада)
    46. Маркус Хельнер (Швеция)
    48. Эмиль Иверсен (Норвегия)
    52. Морис Манифика (Франция)
    54. Шюр Рете (Норвегия)
    56. Никлас Дюрхауг (Норвегия)
    58. Дидрик Тонсет (Норвегия)
    60. Александр Бессмертных (Россия)
    62. Петр Седов (Россия)
    64. Ииво Нисканен (Финляндия)
    68. Матти Хейккинен (Финляндия)
    70. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться