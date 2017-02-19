Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском Отепя пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Отепя, Эстония

Мужчины

15 км, классический стиль

Начало – в 14.15 по московскому времени.

Старт-лист

19. Станислав Волженцев (Россия)

21. Алексей Полторанин (Казахстан)

29. Андрей Мельниченко (Россия)

33. Сергей Турышев (Россия)

35. Дмитрий Япаров (Россия)

39. Даниэль Рикардссон (Швеция)

42. Алекс Харви (Канада)

46. Маркус Хельнер (Швеция)

48. Эмиль Иверсен (Норвегия)

52. Морис Манифика (Франция)

54. Шюр Рете (Норвегия)

56. Никлас Дюрхауг (Норвегия)

58. Дидрик Тонсет (Норвегия)

60. Александр Бессмертных (Россия)

62. Петр Седов (Россия)

64. Ииво Нисканен (Финляндия)

68. Матти Хейккинен (Финляндия)

70. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)