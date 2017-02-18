Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском Отепя прошел женский спринт свободным стилем. Победу одержала шведка Стина Нильссон. Россиянка Наталья Матвеева была дисквалифицирована в четвертьфинале за блокировку соперницы.

Лыжные гонки

Кубок мира

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт, свободный стиль

1. Стина Нильссон (Швеция) – 2.49,96

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,27

3. Хайди Венг (Норвегия) – 3,75

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 4,91

5. Джессика Диггинс (США) – 6,82

6. Ханна Фалк (Швеция) – 21,73

7. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

8. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)

9. Киккан Рэнделл (США)…

12. Катрине Харсем (Норвегия)…

14. Марит Бьорген (Норвегия)…

24. Криста Пярмякоски (Финляндия)…

30. Наталья Матвеева (Россия)

31. Полина Ковалева (Россия)…

35. Наталья Непряева (Россия)

36. Елена Соболева (Россия)…

38. Юлия Белорукова (Россия)…

47. Дарья Веденина (Россия)