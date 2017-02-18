Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Нильссон выиграла коньковый спринт, Фалла – 2-я, Матвеева дисквалифицирована в четвертьфинале

    Теги Кубок мира результаты Марит Бьорген лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла Ханна Фалк Ида Ингемарсдоттер спринт (жен) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Киккан Рэнделл Елена Соболева Дарья Годованиченко (Веденина) Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Полина Ковалева Катрин Харсем Юлия Белорукова

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском Отепя прошел женский спринт свободным стилем. Победу одержала шведка Стина Нильссон. Россиянка Наталья Матвеева была дисквалифицирована в четвертьфинале за блокировку соперницы.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Отепя, Эстония

    Женщины

    Спринт, свободный стиль

    1. Стина Нильссон (Швеция) – 2.49,96
    2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,27
    3. Хайди Венг (Норвегия) – 3,75
    4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 4,91
    5. Джессика Диггинс (США) – 6,82
    6. Ханна Фалк (Швеция) – 21,73
    7. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
    8. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)
    9. Киккан Рэнделл (США)…
    12. Катрине Харсем (Норвегия)…
    14. Марит Бьорген (Норвегия)…
    24. Криста Пярмякоски (Финляндия)…
    30. Наталья Матвеева (Россия)
    31. Полина Ковалева (Россия)…
    35. Наталья Непряева (Россия)
    36. Елена Соболева (Россия)…
    38. Юлия Белорукова (Россия)…
    47. Дарья Веденина (Россия)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться