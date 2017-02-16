Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Независимая комиссия не выявила нарушений в использовании медпрепаратов норвежскими лыжниками

    Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Федерация лыжных видов спорта Норвегии

    Сегодня были опубликованы результаты расследования использования медицинских препаратов в сборной Норвегии по лыжным гонкам независимой комиссией, состоящей из экспертов из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии.

    Председатель комиссии, юрист Катарине Рисе отметила, что каких-либо нарушений при диагностировании и назначении медикаментозного лечения в команде обнаружено не было. Никто из здоровых спортсменов не подвергался медикаментозному лечению без наличия симптомов заболевания.

    Комиссия отметила, что использование небулайзера с морской солью не является нарушением каких-либо правил, однако указала, что его применение молодыми спортсменами видится этической проблемой.

    Руководству команды и медицинскому персоналу было рекомендовано усилить контроль за использованием доступных медикаментов и следить за тем, чтобы все случаи их применения были задокументированы.

    Также одним из пунктов рекомендаций стало проведение более активной антидопинговой работы среди спортсменов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться