Независимая комиссия не выявила нарушений в использовании медпрепаратов норвежскими лыжниками

Сегодня были опубликованы результаты расследования использования медицинских препаратов в сборной Норвегии по лыжным гонкам независимой комиссией, состоящей из экспертов из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии.

Председатель комиссии, юрист Катарине Рисе отметила, что каких-либо нарушений при диагностировании и назначении медикаментозного лечения в команде обнаружено не было. Никто из здоровых спортсменов не подвергался медикаментозному лечению без наличия симптомов заболевания.

Комиссия отметила, что использование небулайзера с морской солью не является нарушением каких-либо правил, однако указала, что его применение молодыми спортсменами видится этической проблемой.

Руководству команды и медицинскому персоналу было рекомендовано усилить контроль за использованием доступных медикаментов и следить за тем, чтобы все случаи их применения были задокументированы.

Также одним из пунктов рекомендаций стало проведение более активной антидопинговой работы среди спортсменов.