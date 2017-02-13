Fischer расторгнет миллионный контракт с Йохауг из-за дисквалификации
Австрийский производитель лыжной экипировки Fischer расторгнет контракт с норвежской лыжницей Терезой Йохауг из-за дисквалификации за допинг.
– Все наши контракты содержат пункт об антидопинге. В случае с Йохауг мы обратились к антидопинговому пункту после решения о дисквалификации, это ведет к отмене контракта.
– Означает ли это, что контракт приостановлен до ноября?
– Контракт расторгнут сейчас, что будет дальше – неизвестно, – заявили в компании.
Как сообщили в пресс-службе Fischer, после окончания срока дисквалификации Йохауг компания рассмотрит возможность возобновления сотрудничества.
Напомним, что Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев из-за положительной допинг-пробы на клостебол.
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