Fischer расторгнет миллионный контракт с Йохауг из-за дисквалификации

Австрийский производитель лыжной экипировки Fischer расторгнет контракт с норвежской лыжницей Терезой Йохауг из-за дисквалификации за допинг.

– Все наши контракты содержат пункт об антидопинге. В случае с Йохауг мы обратились к антидопинговому пункту после решения о дисквалификации, это ведет к отмене контракта.

– Означает ли это, что контракт приостановлен до ноября?

– Контракт расторгнут сейчас, что будет дальше – неизвестно, – заявили в компании.

Как сообщили в пресс-службе Fischer, после окончания срока дисквалификации Йохауг компания рассмотрит возможность возобновления сотрудничества.

Напомним, что Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев из-за положительной допинг-пробы на клостебол.