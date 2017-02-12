Российская сноубордистка Алена Заварзина сегодня на Кубке мира в Пхенчхане одержала победу в параллельном гигантском слаломе, россиянин Антон в канадском Квебеке занял 3-е место в биг-эйр.

Сноуборд

Кубок мира

Квебек, Канада

Мужчины

Бик-эйр

1. Марк Макморрис (Канада) – 189,50

2. Максанс Парро (Канада) – 184,75

3. Антон Мамаев (Россия) – 174,75

Пхенчхан, Корея



Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Алена Заварзина (Россия)

2. Патриция Куммер (Швейцария)

3. Жюли Цогг (Швейцария)...

6. Екатерина Тудегешева (Россия)...

13. Екатерина Хатомченкова (Россия)...

17. Наталья Соболева (Россия)...

19. Елизавета Салихова (Россия)...

32. Милена Быкова (Россия)

