Олимпийский чемпион Никита Крюков рассказал о популярности лыжных гонок в России.

– Лыжные гонки заметно уступают биатлону в популярности. Вам не обидно?

– Ну, а что можно с этим сделать? В какой-то мере это обидно, в какой-то мере обидно за то, что футболисты получают космические зарплаты, но не дают достойной игры.

Но это такие вещи, на которые мы повлиять не очень можем. Мы можем только стараться выигрывать, тогда будут показывать, на твои победы будут равняться, учиться...

– Но это не совсем прямая закономерность: количество побед и популярность вида спорта в России. В противном случае главными звездами были бы синхронистки и гимнастки!

– Согласен. Тем, кто стремится к популярности, нужно идти в биатлон, в футбол, хоккей.

Ну а для того чтобы привлекать внимание болельщиков, нужно, чтобы соревнования были смотрибельными, нужны трансляции. Биатлон в свое время смог вложиться, проплатить на много лет вперед трансляции, люди начали их смотреть. Привыкли смотреть.

К тому же в биатлоне есть вот эта понятная зрителю интрига, их захватывает вот это. Просто смотреть лыжную гонку на 30 км зрителю, наверное, не очень интересно.

Но вот спринт, который я бегаю, считаю, интересный – 3-3,5 минуты смотришь забег, и потом передышка. Для зрителей это хорошо. И тут тоже интрига очевидна, – сказал Крюков.