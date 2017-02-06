Зимняя Универсиада. Сборная России выиграла три золота и бронзу
В Алма-Ате продолжается зимняя Универсиада. Мужская и женская сборные России выиграли золотые награды в лыжных эстафетах. Российская конькобежка Анна Присталова стала первой в масс-старте у женщин, а Александр Разоренов завоевал бронзу на аналогичной дистанции у мужчин.
Зимняя Универсиада
Алма-Ата
Лыжные гонки
Женщины
Эстафета
1. Россия – 42.25,1
2. Казахстан – 52,1
3. Франция – 1.46,1
Сборная России: Лилия Васильева, Ольга Репницына, Анна Нечаевская.
Мужчины
Эстафета
1. Россия – 1:12.49,3
2. Казахстан – 1,8
3. Чехия – 2.02,5
Сборная России: Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев.
Конькобежный спорт
Женщины
Масс-старт
1. Анна Присталова (Россия)
2. Нене Сакай (Япония)
3. Чон Е Чин (Южная Корея)
Мужчины
Масс-старт
1. Селтаро Ичинохе (Япония)
2. Ли Чин Ен (Южная Корея)
3. Александр Разоренов (Россия)
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