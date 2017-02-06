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    Зимняя Универсиада. Сборная России выиграла три золота и бронзу

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    В Алма-Ате продолжается зимняя Универсиада. Мужская и женская сборные России выиграли золотые награды в лыжных эстафетах. Российская конькобежка Анна Присталова стала первой в масс-старте у женщин, а Александр Разоренов завоевал бронзу на аналогичной дистанции у мужчин.

    Зимняя Универсиада

    Алма-Ата

    Лыжные гонки

    Женщины

    Эстафета

    1. Россия – 42.25,1
    2. Казахстан – 52,1
    3. Франция – 1.46,1

    Сборная России: Лилия Васильева, Ольга Репницына, Анна Нечаевская.

    Мужчины

    Эстафета

    1. Россия – 1:12.49,3
    2. Казахстан – 1,8
    3. Чехия – 2.02,5

    Сборная России: Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев.

    Конькобежный спорт

    Женщины

    Масс-старт

    1. Анна Присталова (Россия)
    2. Нене Сакай (Япония)
    3. Чон Е Чин (Южная Корея)

    Мужчины

    Масс-старт

    1. Селтаро Ичинохе (Япония)
    2. Ли Чин Ен (Южная Корея)
    3. Александр Разоренов (Россия)

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