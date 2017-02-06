В Алма-Ате продолжается зимняя Универсиада. Мужская и женская сборные России выиграли золотые награды в лыжных эстафетах. Российская конькобежка Анна Присталова стала первой в масс-старте у женщин, а Александр Разоренов завоевал бронзу на аналогичной дистанции у мужчин.

Зимняя Универсиада

Алма-Ата

Лыжные гонки

Женщины

Эстафета

1. Россия – 42.25,1

2. Казахстан – 52,1

3. Франция – 1.46,1

Сборная России: Лилия Васильева, Ольга Репницына, Анна Нечаевская.

Мужчины

Эстафета

1. Россия – 1:12.49,3

2. Казахстан – 1,8

3. Чехия – 2.02,5

Сборная России: Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин, Дмитрий Ростовцев.

Конькобежный спорт

Женщины

Масс-старт

1. Анна Присталова (Россия)

2. Нене Сакай (Япония)

3. Чон Е Чин (Южная Корея)

Мужчины

Масс-старт

1. Селтаро Ичинохе (Япония)

2. Ли Чин Ен (Южная Корея)

3. Александр Разоренов (Россия)