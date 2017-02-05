Российская сноубордистка, чемпионка мира-2011 и призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина одержала победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в болгарском Банско.

Сноуборд

Кубок мира

Банско, Болгария

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Алена Заварзина (Россия)

2. Патриция Куммер (Швейцария)

3. Томока Такуечи (Япония)...

9. Екатерина Тудегешева (Россия)...

11. Екатерина Хатомченкова (Россия)...

15. Елизавета Салихова (Россия)...

21. Наталья Соболева (Россия)

22. Милена Быкова (Россия)

23. Екатерина Илюхина (Россия)

Алена Заварзина: «Я русская с жестким характером. И не хамелеон ни фига»