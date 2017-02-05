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    Сноуборд. Кубок мира. Заварзина одержала победу в параллельном гигантском слаломе

    Теги Кубок мира результаты сноуборд Екатерина Тудегешева Екатерина Хатомченкова Алена Заварзина сборная России жен (сноуборд) параллельный гигантский слалом (жен) Екатерина Илюхина сборная Японии жен Наталья Соболева Патриция Куммер Томока Такеучи сборная Швейцарии жен Елизавета Салихова Милена Быкова

    Российская сноубордистка, чемпионка мира-2011 и призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина одержала победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в болгарском Банско.

    Сноуборд

    Кубок мира

    Банско, Болгария

    Женщины

    Параллельный гигантский слалом

    1. Алена Заварзина (Россия)
    2. Патриция Куммер (Швейцария)
    3. Томока Такуечи (Япония)...
    9. Екатерина Тудегешева (Россия)...
    11. Екатерина Хатомченкова (Россия)...
    15. Елизавета Салихова (Россия)...
    21. Наталья Соболева (Россия)
    22. Милена Быкова (Россия)
    23. Екатерина Илюхина (Россия)

    Алена Заварзина: «Я русская с жестким характером. И не хамелеон ни фига»

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