Лыжи. Кубок мира. Парфенов и Ретивых выиграли золото в командном спринте
Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане прошел командный спринт свободным стилем. Победу одержала первая команда России в составе Андрея Парфенова и Глеба Ретивых, Артем Мальцев и Никита Крюков стали третьими.
Лыжные гонки
Кубок мира
Пхенчхан, Южная Корея
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
1. Россия-1 (Андрей Парфенов, Глеб Ретивых) – 19.34,1
2. Франция (Батист Гро, Люка Шанава) – 0,03
3. Россия-2 (Артем Мальцев, Никита Крюков) – 5,5
4. США-1 (Эндрю Ньюэлл, Симеон Хэмилтон) – 24,2
5. Финляндия (Антти Оянсиву, Лаури Вуоринен) – 34,5
6. Швеция-1 (Робин Норум, Густав Эрикссон) – 40,1
ПРИМЕЧАНИЕ: Норвегия-2 (Сондре Тюрволл Фоссли, Мартин Левстрем Ниенге) не стартовала, Норвегия-1 (Даниэль Сток, Матиас Рюнгреен) – дисквалифицирована.
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