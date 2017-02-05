Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане прошел командный спринт свободным стилем. Победу одержала первая команда России в составе Андрея Парфенова и Глеба Ретивых, Артем Мальцев и Никита Крюков стали третьими.

Лыжные гонки

Кубок мира

Пхенчхан, Южная Корея

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

1. Россия-1 (Андрей Парфенов, Глеб Ретивых) – 19.34,1

2. Франция (Батист Гро, Люка Шанава) – 0,03

3. Россия-2 (Артем Мальцев, Никита Крюков) – 5,5

4. США-1 (Эндрю Ньюэлл, Симеон Хэмилтон) – 24,2

5. Финляндия (Антти Оянсиву, Лаури Вуоринен) – 34,5

6. Швеция-1 (Робин Норум, Густав Эрикссон) – 40,1

ПРИМЕЧАНИЕ: Норвегия-2 (Сондре Тюрволл Фоссли, Мартин Левстрем Ниенге) не стартовала, Норвегия-1 (Даниэль Сток, Матиас Рюнгреен) – дисквалифицирована.