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    Лыжи. Кубок мира. Парфенов и Ретивых выиграли золото в командном спринте

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Никита Крюков сборная Швеции сборная Канады Андрей Парфенов сборная США Эндрю Ньюэлл сборная Франции Глеб Ретивых Артем Мальцев Лен Вальяс Сондре Тюрволл Фоссли Симеон Хэмилтон Батист Гро Мартин Левстрем Ниенге Матиас Рюнгреен Люка Шанава Даниэль Сток

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане прошел командный спринт свободным стилем. Победу одержала первая команда России в составе Андрея Парфенова и Глеба Ретивых, Артем Мальцев и Никита Крюков стали третьими.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Пхенчхан, Южная Корея

    Мужчины

    Командный спринт, свободный стиль

    1. Россия-1 (Андрей Парфенов, Глеб Ретивых) – 19.34,1
    2. Франция (Батист Гро, Люка Шанава) – 0,03
    3. Россия-2 (Артем Мальцев, Никита Крюков) – 5,5
    4. США-1 (Эндрю Ньюэлл, Симеон Хэмилтон) – 24,2
    5. Финляндия (Антти Оянсиву, Лаури Вуоринен) – 34,5
    6. Швеция-1 (Робин Норум, Густав Эрикссон) – 40,1

    ПРИМЕЧАНИЕ: Норвегия-2 (Сондре Тюрволл Фоссли, Мартин Левстрем Ниенге) не стартовала, Норвегия-1 (Даниэль Сток, Матиас Рюнгреен) – дисквалифицирована.

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