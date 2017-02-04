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    Лыжи. Кубок мира. Седов одержал победу в скиатлоне, Главатских – 3-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции Петр Седов Рауль Шакирзянов Константин Главатских Алексей Виценко Александр Уткин Илья Семиков Мартин Левстрем Ниенге Матиас Рюнгреен Даниэль Сток

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане прошел мужской скиатлон. Победу одержал российский лыжник Петр Седов. Константин Главатских финишировал третьим.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Пхенчхан, Южная Корея

    Мужчины

    Скиатлон

    15 км + 15 км

    1. Петр Седов (Россия) – 1:18.49,6
    2. Даниэль Сток (Норвегия) – 22,5
    3. Константин Главатских (Россия) – 42,1
    3. Маттиас Рюнгреен (Норвегия) – 42,1
    5. Густав Эрикссон (Швеция) – 46,8
    6. Кейсин Йосида (Япония) – 47,1
    7. Александр Уткин (Россия) – 49,0…
    10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.44,7…
    12. Алексей Виценко (Россия) – 2.05,0…
    15. Рауль Шакирзянов (Россия) – 3.00,1…
    25. Илья Семиков (Россия) – 6.54,5

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