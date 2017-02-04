Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане прошел мужской скиатлон. Победу одержал российский лыжник Петр Седов. Константин Главатских финишировал третьим.

Лыжные гонки

Кубок мира

Пхенчхан, Южная Корея

Мужчины

Скиатлон

15 км + 15 км

1. Петр Седов (Россия) – 1:18.49,6

2. Даниэль Сток (Норвегия) – 22,5

3. Константин Главатских (Россия) – 42,1

3. Маттиас Рюнгреен (Норвегия) – 42,1

5. Густав Эрикссон (Швеция) – 46,8

6. Кейсин Йосида (Япония) – 47,1

7. Александр Уткин (Россия) – 49,0…

10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.44,7…

12. Алексей Виценко (Россия) – 2.05,0…

15. Рауль Шакирзянов (Россия) – 3.00,1…

25. Илья Семиков (Россия) – 6.54,5