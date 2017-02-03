Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане прошел мужской спринт классическим стилем. Победу одержал россиянин Глеб Ретивых, Андрей Парфенов – 3-й.

Лыжные гонки

Кубок мира

Пхенчхан, Южная Корея

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Глеб Ретивых (Россия)

2. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия)

3. Андрей Парфенов (Россия)

4. Лен Вальяс (Канада)

5. Александр Панжинский (Россия)

6. Эндрю Ньюэллл (США)

7. Люка Шанава (Франция)

8. Никита Крюков (Россия)...

11. Павел Петров (Россия)...

13. Ришар Жув (Франция)

14. Батист Гро (Франция)...

19. Ермил Вокуев (Россия)