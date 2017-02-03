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    Лыжи. Кубок мира. Ретивых победил в спринте, Парфенов – 3-й, Панжинский – 5-й, Крюков – 8-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Никита Крюков сборная Канады Андрей Парфенов сборная США Александр Панжинский Эндрю Ньюэлл спринт сборная Франции Глеб Ретивых Ермил Вокуев Лен Вальяс Сондре Тюрволл Фоссли Павел Петров Батист Гро Ришар Жув Люка Шанава

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане прошел мужской спринт классическим стилем. Победу одержал россиянин Глеб Ретивых, Андрей Парфенов – 3-й.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Пхенчхан, Южная Корея

    Мужчины

    Спринт, классический стиль

    1. Глеб Ретивых (Россия)
    2. Сондре Тюрволл Фоссли (Норвегия)
    3. Андрей Парфенов (Россия)
    4. Лен Вальяс (Канада)
    5. Александр Панжинский (Россия)
    6. Эндрю Ньюэллл (США)
    7. Люка Шанава (Франция)
    8. Никита Крюков (Россия)...
    11. Павел Петров (Россия)...
    13. Ришар Жув (Франция)
    14. Батист Гро (Франция)...
    19. Ермил Вокуев (Россия)

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