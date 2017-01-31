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    Зимняя Универсиада. Россияне выиграли четыре золота и другие результаты

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    Сегодня российские спортсмены выиграли четыре золотые медали на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

    Зимняя Универсиада-2017

    Алма-Ата, Казахстан

    Конькобежный спорт

    Женщины

    1500 м

    1. Александра Качуркина (Россия) – 2.06,20
    2. Нана Такахаши (Япония) – 0,15
    3. Екатерина Аидова (Казахстан) – 0,38

    Лыжные гонки

    Женщины

    Гонка преследования, 5 км, свободный стиль

    1. Анна Нечаевская (Россия) – 13.29,7
    2. Лилия Васильева (Россия) – 18,1
    3. Анна Шевченко (Казахстан) – 21,3

    Мужчины

    Гонка преследования, 10 км, свободный стиль

    1. Дмитрий Ростовцев (Россия) – 26.12,5
    2. Валерий Гонтарь (Россия) – 14,7
    3. Сергей Микаэлян (Армения) – 52,0

    Сноуборд

    Мужчины

    Параллельный слалом

    1. Богдан Богданов (Россия)
    2. Оскар Квятковски (Польша)
    3. Александр Белинский (Украина)

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