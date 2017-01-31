Сегодня российские спортсмены выиграли четыре золотые медали на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Зимняя Универсиада-2017

Алма-Ата, Казахстан

Конькобежный спорт

Женщины

1500 м

1. Александра Качуркина (Россия) – 2.06,20

2. Нана Такахаши (Япония) – 0,15

3. Екатерина Аидова (Казахстан) – 0,38

Лыжные гонки

Женщины

Гонка преследования, 5 км, свободный стиль

1. Анна Нечаевская (Россия) – 13.29,7

2. Лилия Васильева (Россия) – 18,1

3. Анна Шевченко (Казахстан) – 21,3

Мужчины

Гонка преследования, 10 км, свободный стиль

1. Дмитрий Ростовцев (Россия) – 26.12,5

2. Валерий Гонтарь (Россия) – 14,7

3. Сергей Микаэлян (Армения) – 52,0

Сноуборд

Мужчины

Параллельный слалом

1. Богдан Богданов (Россия)

2. Оскар Квятковски (Польша)

3. Александр Белинский (Украина)