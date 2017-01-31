Зимняя Универсиада. Россияне выиграли четыре золота и другие результаты
Сегодня российские спортсмены выиграли четыре золотые медали на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
Зимняя Универсиада-2017
Алма-Ата, Казахстан
Конькобежный спорт
Женщины
1500 м
1. Александра Качуркина (Россия) – 2.06,20
2. Нана Такахаши (Япония) – 0,15
3. Екатерина Аидова (Казахстан) – 0,38
Лыжные гонки
Женщины
Гонка преследования, 5 км, свободный стиль
1. Анна Нечаевская (Россия) – 13.29,7
2. Лилия Васильева (Россия) – 18,1
3. Анна Шевченко (Казахстан) – 21,3
Мужчины
Гонка преследования, 10 км, свободный стиль
1. Дмитрий Ростовцев (Россия) – 26.12,5
2. Валерий Гонтарь (Россия) – 14,7
3. Сергей Микаэлян (Армения) – 52,0
Сноуборд
Мужчины
Параллельный слалом
1. Богдан Богданов (Россия)
2. Оскар Квятковски (Польша)
3. Александр Белинский (Украина)
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