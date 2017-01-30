Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допускать российких паралимийцев к отбору в Пхенчхан-2018.

«Сложно сейчас что-то комментировать. Они работают, взаимодействуют между собой. Не дали выступать, потому что, как я понимаю, хотят полностью рассматривать соответствие ПКР критериям. ПКР представил свою позицию, пока она отклонена.

Есть дорожная карта по восстановлению, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут сделаешь, надо работать дальше. Есть дорожная карта, которую надо пройти», – рассказал Мутко.