Сегодня на Кубке мира в шведском Фалуне состоится мужской масс-старт на 30 км классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Фалун, Швеция

Мужчины

Масс-старт

30 км, классический стиль

Начало гонки – 13.15 по московскому времени

Старт-лист

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

2. Матти Хейккинен (Финляндия)

3. Алекс Харви (Канада)

4. Сергей Устюгов (Россия)

5. Дарио Колонья (Швейцария)

6. Финн Хоген Крог (Норвегия)

7. Морис Манифика (Франция)

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

9. Никлас Дюрхауг (Норвегия)

10. Ииво Нисканен (Финляндия)

11. Эмиль Иверсен (Норвегия)

12. Шюр Рете (Норвегия)

13. Александр Бессмертных (Россия)

14. Франческо де Фабиани (Италия)

16. Андрей Ларьков (Россия)

17. Калле Халварссон (Швеция)

18. Даниэль Рикардссон (Швеция)

19. Петтер Нортуг (Норвегия)

20. Сергей Турышев (Россия)

21. Пол Гульберг (Норвегия)

24. Дмитрий Япаров (Россия)

40. Станислав Волженцев (Россия)