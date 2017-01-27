Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что федерация совместно с адвокатом Александра Легкова и Евгения Белова Кристофом Вишеманном оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о временном отстранении россиян.

«Будем оспаривать в CAS решение панели FIS, объединим усилия наши и адвоката ребят. Если по четверым остальным вынесут такое же решение, то тоже пойдем в CAS», – сказала Вяльбе.

Напомним, что Легков и Белов отстранены от стартов из-за подозрений в манипуляциях с их допинг-пробами в Сочи-2014, комиссия FIS приняла решение оставить в силе временное отстранение, наложенное на спортсменов в декабре прошлого года.