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    Елена Вяльбе: «Будем оспаривать в CAS решение об отстранении Легкова и Белова»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков ФЛГР FIS Елена Вяльбе CAS Евгений Белов Кристоф Вишеманн

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что федерация совместно с адвокатом Александра Легкова и Евгения Белова Кристофом Вишеманном оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о временном отстранении россиян.

    «Будем оспаривать в CAS решение панели FIS, объединим усилия наши и адвоката ребят. Если по четверым остальным вынесут такое же решение, то тоже пойдем в CAS», – сказала Вяльбе.

    Напомним, что Легков и Белов отстранены от стартов из-за подозрений в манипуляциях с их допинг-пробами в Сочи-2014, комиссия FIS приняла решение оставить в силе временное отстранение, наложенное на спортсменов в декабре прошлого года.

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