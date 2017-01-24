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    Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Кристофферсен выиграл, Хорошилов – 3-й

    Теги Кубок мира результаты горные лыжи сборная Италии сборная Австрии сборная России (горные лыжи) Александр Хорошилов слалом сборная Франции Мануэль Феттнер Марсель Хиршер Хенрик Кристофферсен сборная Норвегии (горные лыжи) Стефано Гросс

    Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге. Победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен.

    Горные лыжи

    Кубок мира

    Шладминг, Австрия

    Мужчины

    Слалом

    1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.39,83
    2. Марсель Хиршер (Австрия) – 0,09
    3. Александр Хорошилов (Россия) – 0,63
    4. Жюльен Лизеру (Франция) – 1,53
    5. Стефано Гросс (Италия) – 1,54
    6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1,86

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