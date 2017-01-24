Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге. Победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен.

Горные лыжи

Кубок мира

Шладминг, Австрия

Мужчины

Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.39,83

2. Марсель Хиршер (Австрия) – 0,09

3. Александр Хорошилов (Россия) – 0,63

4. Жюльен Лизеру (Франция) – 1,53

5. Стефано Гросс (Италия) – 1,54

6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1,86