Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Кристофферсен выиграл, Хорошилов – 3-й
Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге. Победу одержал норвежец Хенрик Кристофферсен.
Горные лыжи
Кубок мира
Шладминг, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.39,83
2. Марсель Хиршер (Австрия) – 0,09
3. Александр Хорошилов (Россия) – 0,63
4. Жюльен Лизеру (Франция) – 1,53
5. Стефано Гросс (Италия) – 1,54
6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1,86
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