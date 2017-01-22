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    Одного из участников лыжной эстафеты сборной Норвегии на Кубке мира заменит сервисмен

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Даниэль Сток

    В составе второй норвежской команды, которая побежит в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне, не сможет принять участие Даниэль Сток.

    «К сожалению, Даниэлю Стоку придется пропустить сегодняшнюю эстафету из-за больного горла. Его заменит один из наших сервисменов Кристиан Нурквельде», – сообщила пресс-секретарь Федерации лыжных видов спорта Норвегии Гру Эйде.

    Таким образом, Нурквельде выступит на третьем этапе гонки, вместе с ним побегут Матиас Рюнгреен, Маттис Стенсхаген и Симен Андреас Свеен.

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