Одного из участников лыжной эстафеты сборной Норвегии на Кубке мира заменит сервисмен

В составе второй норвежской команды, которая побежит в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне, не сможет принять участие Даниэль Сток.

«К сожалению, Даниэлю Стоку придется пропустить сегодняшнюю эстафету из-за больного горла. Его заменит один из наших сервисменов Кристиан Нурквельде», – сообщила пресс-секретарь Федерации лыжных видов спорта Норвегии Гру Эйде.

Таким образом, Нурквельде выступит на третьем этапе гонки, вместе с ним побегут Матиас Рюнгреен, Маттис Стенсхаген и Симен Андреас Свеен.