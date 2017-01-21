Черноусов выиграл 50-километровый марафон La Diagonela в Швейцарии
Российский лыжник Илья Черноусов сегодня в Швейцарии выиграл марафон La Diagonela, входящий в серию Ski Classics.
Лыжные гонки
Ski Classics
La Diagonela
Санкт-Мориц, Швейцария
50 км, классический стиль
Мужчины
1. Илья Черноусов (Россия) – 2:03.39,6
2. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 1,5
3. Остейн Петтерсен (Норвегия) – 3,0
Женщины
1. Катерина Смутна (Чехия) – 2:20.49,2
2. Бритта Норгрен (Швеция) – 1.03,2
3. Сара Линдборг (Швеция) – 4.17,4...
6. Лариса Рясина (Россия) – 5.54,6
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