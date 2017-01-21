Черноусов выиграл 50-километровый марафон La Diagonela в Швейцарии

Российский лыжник Илья Черноусов сегодня в Швейцарии выиграл марафон La Diagonela, входящий в серию Ski Classics.

Лыжные гонки

Ski Classics

La Diagonela

Санкт-Мориц, Швейцария

50 км, классический стиль

Мужчины

1. Илья Черноусов (Россия) – 2:03.39,6

2. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 1,5

3. Остейн Петтерсен (Норвегия) – 3,0

Женщины

1. Катерина Смутна (Чехия) – 2:20.49,2

2. Бритта Норгрен (Швеция) – 1.03,2

3. Сара Линдборг (Швеция) – 4.17,4...

6. Лариса Рясина (Россия) – 5.54,6