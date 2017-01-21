Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Черноусов выиграл 50-километровый марафон La Diagonela в Швейцарии

    Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Илья Черноусов сборная Швеции жен Бритта Норгрен Остейн Петтерсен Торд Асле Йердален сборная Чехии жен Катерина Смутна Лариса Рясина La Diagonela

    Российский лыжник Илья Черноусов сегодня в Швейцарии выиграл марафон La Diagonela, входящий в серию Ski Classics.

    Лыжные гонки

    Ski Classics

    La Diagonela

    Санкт-Мориц, Швейцария

    50 км, классический стиль

    Мужчины

    1. Илья Черноусов (Россия) – 2:03.39,6
    2. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 1,5
    3. Остейн Петтерсен (Норвегия) – 3,0

    Женщины

    1. Катерина Смутна (Чехия) – 2:20.49,2
    2. Бритта Норгрен (Швеция) – 1.03,2
    3. Сара Линдборг (Швеция) – 4.17,4...
    6. Лариса Рясина (Россия) – 5.54,6

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться