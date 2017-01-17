Вылегжанин выступил в чемпионате Удмуртии, несмотря на временное отстранение

Российский лыжник Максим Вылегжанин, временно отстраненный Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) из-за подозрения в использовании допинга, принял участие в чемпионате Удмуртии.

Вылегжанин 7 и 14 января выиграл гонки свободным стилем на 15 км и скиатлон. Чемпионат Удмуртии проводится государственной структурой РФ и федерацией, которая находится под эгидой FIS.

Таким образом, Вылегжанин нарушил правила поведения спортсмена в период временной дисквалификации.