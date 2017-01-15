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    The Daily Mail: Родченков опасается за свою жизнь

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен Григорий Родченков

    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков опасается за свою жизнь, утверждает Daily Mail.

    Сообщается, что Родченков опасается вмешательства в свою жизнь со стороны администрации президента России Владимира Путина.

    Напомним, что экс-глава Московской лаборатории сообщил о системе манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. По его словам, подавляющее большинство российских спортсменов употребляло допинг во время Игр.

    20 января на фестивале независимого кино Sundance Film Festival будет показан фильм американского режиссера Брайана Фогеля о допинге в России, в создании которого Родченков принимал участие.

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