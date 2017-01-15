Лыжи. Кубок мира. Ретивых и Морилов, Гафаров и Крюков выступят в командном спринте
15 января в итальянском Тоблахе в рамках этапа Кубка мира пройдет мужской командный спринт свободным стилем.
Лыжные гонки
Кубок мира
Тоблах, Италия
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
Начало – в 17.00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Италия-1 (Дитмар Ноклер, Федерико Пеллегрино)
2. Франция-1 (Люка Шанава, Батист Гро)
3. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола, Матиас Страндвалл)
4. Швеция-2 (Эмиль Йонссон, Теодор Петерсон)
5. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Томас Бинг)
6. Россия-2 (Глеб Ретивых, Николай Морилов)
7. Швеция-1 (Карл-Юхан Вестберг, Оскар Свенссон)
12. Норвегия-2 (Ховард Сулос Таугбол, Пол Гульберг)
13. Канада (Лен Вальяс, Алекс Харви)
14. Норвегия-1 (Синдре Бьорнестад Скар, Йоханнес Клэбо)
15. США (Эндрю Ньюэлл, Симеон Хэмилтон)
19. Россия-2 (Антон Гафаров, Никита Крюков)
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