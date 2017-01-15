15 января в итальянском Тоблахе в рамках этапа Кубка мира пройдет мужской командный спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Тоблах, Италия

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

Начало – в 17.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Италия-1 (Дитмар Ноклер, Федерико Пеллегрино)

2. Франция-1 (Люка Шанава, Батист Гро)

3. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола, Матиас Страндвалл)

4. Швеция-2 (Эмиль Йонссон, Теодор Петерсон)

5. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Томас Бинг)

6. Россия-2 (Глеб Ретивых, Николай Морилов)

7. Швеция-1 (Карл-Юхан Вестберг, Оскар Свенссон)

12. Норвегия-2 (Ховард Сулос Таугбол, Пол Гульберг)

13. Канада (Лен Вальяс, Алекс Харви)

14. Норвегия-1 (Синдре Бьорнестад Скар, Йоханнес Клэбо)

15. США (Эндрю Ньюэлл, Симеон Хэмилтон)

19. Россия-2 (Антон Гафаров, Никита Крюков)