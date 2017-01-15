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    Лыжи. Кубок мира. Ретивых и Морилов, Гафаров и Крюков выступят в командном спринте

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Николай Морилов сборная Германии Никита Крюков сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная Канады Эмиль Йонссон Антон Гафаров Эндрю Ньюэлл Теодор Петерсон командный спринт Пол Гульберг сборная Франции Алекс Харви Глеб Ретивых Лен Вальяс Федерико Пеллегрино Матиас Страндвал Себастьян Айзенлауэр Синдре Бьорнестад Скар Симеон Хэмилтон Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбол Батист Гро Оскар Свенссон Люка Шанава

    15 января в итальянском Тоблахе в рамках этапа Кубка мира пройдет мужской командный спринт свободным стилем.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Тоблах, Италия

    Мужчины

    Командный спринт, свободный стиль

    Начало – в 17.00 по московскому времени.

    Старт-лист

    1. Италия-1 (Дитмар Ноклер, Федерико Пеллегрино)
    2. Франция-1 (Люка Шанава, Батист Гро)
    3. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола, Матиас Страндвалл)
    4. Швеция-2 (Эмиль Йонссон, Теодор Петерсон)
    5. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Томас Бинг)
    6. Россия-2 (Глеб Ретивых, Николай Морилов)
    7. Швеция-1 (Карл-Юхан Вестберг, Оскар Свенссон)
    12. Норвегия-2 (Ховард Сулос Таугбол, Пол Гульберг)
    13. Канада (Лен Вальяс, Алекс Харви)
    14. Норвегия-1 (Синдре Бьорнестад Скар, Йоханнес Клэбо)
    15. США (Эндрю Ньюэлл, Симеон Хэмилтон)
    19. Россия-2 (Антон Гафаров, Никита Крюков)

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