Сегодня в итальянском Тоблахе в рамках этапа Кубка мира прошел женский коньковый спринт. Победу одержала россиянка Наталья Матвеева.

Лыжные гонки

Кубок мира

Тоблах, Италия



Женщины

Спринт, свободный стиль



1. Наталья Матвеева (Россия) – 3.04,13

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,08

3. Ханна Фалк (Швеция) – 2,41

4. Сандра Рингвальд (Германия) – 3,46

5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 5,88

6. Весна Фабиан (Словения) – 19,39

7. Лорьен ван дер Граф (Швейцария)

8. Астрид Якобсен (Норвегия)…

10. Киккан Рэнделл (США)…

13. Дениз Херманн (Германия)…

17. Мари Лаукканен (Финляндия)

30. Юлия Белорукова (Россия)

33. Наталья Непряева (Россия)

40. Дарья Веденина (Россия)

44. Алиса Жамбалова (Россия)