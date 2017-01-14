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    Лыжи. Кубок мира. Матвеева выиграла коньковый спринт

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Словении жен Майкен Касперсен Фалла сборная Германии жен (лыжные гонки) Мари Лаукканен Ханна Фалк Ида Ингемарсдоттер сборная США жен Киккан Рэнделл Дарья Годованиченко (Веденина) Алиса Жамбалова Весна Фабиан Наталья Непряева Дениз Херманн Лорьен ван дер Граф Юлия Белорукова сборная Швейцарии жен

    Сегодня в итальянском Тоблахе в рамках этапа Кубка мира прошел женский коньковый спринт. Победу одержала россиянка Наталья Матвеева.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Тоблах, Италия

    Женщины

    Спринт, свободный стиль

    1. Наталья Матвеева (Россия) – 3.04,13
    2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,08
    3. Ханна Фалк (Швеция) – 2,41
    4. Сандра Рингвальд (Германия) – 3,46
    5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 5,88
    6. Весна Фабиан (Словения) – 19,39
    7. Лорьен ван дер Граф (Швейцария)
    8. Астрид Якобсен (Норвегия)…
    10. Киккан Рэнделл (США)…
    13. Дениз Херманн (Германия)…
    17. Мари Лаукканен (Финляндия)
    30. Юлия Белорукова (Россия)
    33. Наталья Непряева (Россия)
    40. Дарья Веденина (Россия)
    44. Алиса Жамбалова (Россия)

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