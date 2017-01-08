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    Мартин Йонсруд Сундбю: «Может быть, проведем одну-две тренировки вместе с Устюговым»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю чемпионат Норвегии Видар Лефсус Сергей Устюгов Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился мнением насчет того, что россиянин Сергей Устюгов намерен выступить на чемпионате Норвегии.

    «Он выступит на чемпионате Норвегии? Любопытно. Первый раз об этом слышу. Тогда у нас будет одинаковая подготовка к чемпионату мира. Будет интересно. Может быть, мы проведем одну-две тренировки вместе.

    Это придаст остроты чемпионату Норвегии?

    – Я бы сказал, да. Тогда у нас на старт выйдут британцы и русские. Это хорошо», – сказал Сундбю.

    Спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефсус заявил, что будет рад появлению Устюгова на турнире.

    «Да, это будет интересно. Тогда к нам приедут СМИ из России, Швеции и Финляндии. Жаль, что я сам буду в Корее.

    А это нормально, что он будет соревноваться?

    – Да. Он не станет чемпионом страны, но придаст красочности чемпионату Норвегии. Нас прежде побивал Масгрэйв, сейчас, возможно, побьет и Устюгов. Время покажет», – отметил Лефсус.

    Чемпионат Норвегии пройдет в Лигне 5-7 февраля.

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