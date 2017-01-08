Мартин Йонсруд Сундбю: «Может быть, проведем одну-две тренировки вместе с Устюговым»
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился мнением насчет того, что россиянин Сергей Устюгов намерен выступить на чемпионате Норвегии.
«Он выступит на чемпионате Норвегии? Любопытно. Первый раз об этом слышу. Тогда у нас будет одинаковая подготовка к чемпионату мира. Будет интересно. Может быть, мы проведем одну-две тренировки вместе.
– Это придаст остроты чемпионату Норвегии?
– Я бы сказал, да. Тогда у нас на старт выйдут британцы и русские. Это хорошо», – сказал Сундбю.
Спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефсус заявил, что будет рад появлению Устюгова на турнире.
«Да, это будет интересно. Тогда к нам приедут СМИ из России, Швеции и Финляндии. Жаль, что я сам буду в Корее.
– А это нормально, что он будет соревноваться?
– Да. Он не станет чемпионом страны, но придаст красочности чемпионату Норвегии. Нас прежде побивал Масгрэйв, сейчас, возможно, побьет и Устюгов. Время покажет», – отметил Лефсус.
Чемпионат Норвегии пройдет в Лигне 5-7 февраля.
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