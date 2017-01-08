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    Виталий Мутко: «Победа Устюгова показывает, что разговоры о допинговых программах не имеют никакой основы»

    Теги Виталий Мутко Кубок мира Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов

    Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал победу лыжника Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».

    «Победа Устюгова очень многое значит для нас. Горд и рад за Сергея, за российские лыжи.

    Он ведь и в Сочи был близок к триумфу, но ему наступили на лыжу. А сейчас он показывает, что все эти нападки и разговоры о специальных программах не имеют под собой никакой основы.

    Поэтому это была великолепная и уверенная победа, и ее еще долго никто не сможет повторить. Из семи гонок выиграть шесть – это просто фантастика», – сказал Мутко.

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