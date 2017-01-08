Виталий Мутко: «Победа Устюгова показывает, что разговоры о допинговых программах не имеют никакой основы»
Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал победу лыжника Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».
«Победа Устюгова очень многое значит для нас. Горд и рад за Сергея, за российские лыжи.
Он ведь и в Сочи был близок к триумфу, но ему наступили на лыжу. А сейчас он показывает, что все эти нападки и разговоры о специальных программах не имеют под собой никакой основы.
Поэтому это была великолепная и уверенная победа, и ее еще долго никто не сможет повторить. Из семи гонок выиграть шесть – это просто фантастика», – сказал Мутко.
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- Александр Легков, победитель Тур де Ски-2013 и олимпийский чемпион-201427%
- Максим Вылегжанин, чемпион мира-20151%
- Сергей Устюгов, победитель Тур де Ски-201730%
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