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    Сергей Устюгов: «Этот «Тур» я выиграл не только ради себя, но и ради тех ребят, которых отстранили»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в многодневке «Тур де Ски».

    «На самом деле, сейчас у меня нет никаких эмоций, в голову не приходит никаких мыслей. Этот «Тур» я выиграл не только ради себя, я выиграл его и ради тех ребят, которых отстранили от участия в нем. Парни, у нас получилось!!!

    Спасибо всем, кто переживал, сегодня вся Россия болела за меня. Хочу передать большой привет и поблагодарить своего первого тренера Ивана Геннадьевича Брагина и всю СДЮШОР по биатлону поселка Междуреченский, где я начал свой путь в спорте», – сказал Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что накануне старта «Тур де Ски» из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами в Сочи-2014 от соревнований были отстранены Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.

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