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    Аввакумова заняла 2-е место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина сборная России жен (прыжки с трамплина) Софья Тихонова Александра Кустова сборная Японии жен Ирина Аввакумова Сара Таканаси Юки Ито Анастасия Баранникова Ксения Каблукова

    Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова стала второй на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

    Прыжки с трамплина

    Кубок мира

    Оберстдорф, Германия

    Женщины

    1. Сара Таканаси (Япония) – 283,4 (131,0 м + 129,0 м)
    2. Ирина Аввакумова (Россия) – 260,5 (117,5+132,0)
    3. Юки Ито (Япония) – 259,7 (121,5+131,5)...
    17. Александра Кустова (Россия) – 176,2 (102,0+104,0)...
    23. Анастасия Баранникова (Россия) – 165,8 (105,5+97,5)
    24. Ксения Каблукова (Россия) – 165,5 (102,0+103,5)...
    27. Софья Тихонова (Россия) – 159,3 (97,5+100,0)

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