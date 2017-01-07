Аввакумова заняла 2-е место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова стала второй на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Оберстдорф, Германия
Женщины
1. Сара Таканаси (Япония) – 283,4 (131,0 м + 129,0 м)
2. Ирина Аввакумова (Россия) – 260,5 (117,5+132,0)
3. Юки Ито (Япония) – 259,7 (121,5+131,5)...
17. Александра Кустова (Россия) – 176,2 (102,0+104,0)...
23. Анастасия Баранникова (Россия) – 165,8 (105,5+97,5)
24. Ксения Каблукова (Россия) – 165,5 (102,0+103,5)...
27. Софья Тихонова (Россия) – 159,3 (97,5+100,0)
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