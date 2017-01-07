Аввакумова заняла 2-е место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова стала второй на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Оберстдорф, Германия

Женщины

1. Сара Таканаси (Япония) – 283,4 (131,0 м + 129,0 м)

2. Ирина Аввакумова (Россия) – 260,5 (117,5+132,0)

3. Юки Ито (Япония) – 259,7 (121,5+131,5)...

17. Александра Кустова (Россия) – 176,2 (102,0+104,0)...

23. Анастасия Баранникова (Россия) – 165,8 (105,5+97,5)

24. Ксения Каблукова (Россия) – 165,5 (102,0+103,5)...

27. Софья Тихонова (Россия) – 159,3 (97,5+100,0)