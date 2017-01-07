Сергей Устюгов: «Кто-нибудь из наших ребят мог бы сегодня выиграть, если бы они так много не помогали мне»
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о помощи товарищей по команде в масс-старте, а также поделился ожиданиями от финального этапа «Тур де Ски».
«Это будет интересно. Завтра посмотрим, чем все закончится.
Я всего раз проходил финальную гору, но знаю, что меня ждет.
Хочу поблагодарить своих товарищей по команде – они очень помогли мне сегодня. Думаю, кто-нибудь из них мог бы выиграть сегодняшнюю гонку, если бы они не помогали мне так много», – сказал Устюгов.
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