Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о помощи товарищей по команде в масс-старте, а также поделился ожиданиями от финального этапа «Тур де Ски».

«Это будет интересно. Завтра посмотрим, чем все закончится.

Я всего раз проходил финальную гору, но знаю, что меня ждет.

Хочу поблагодарить своих товарищей по команде – они очень помогли мне сегодня. Думаю, кто-нибудь из них мог бы выиграть сегодняшнюю гонку, если бы они не помогали мне так много», – сказал Устюгов.

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