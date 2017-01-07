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    Сергей Устюгов: «Кто-нибудь из наших ребят мог бы сегодня выиграть, если бы они так много не помогали мне»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о помощи товарищей по команде в масс-старте, а также поделился ожиданиями от финального этапа «Тур де Ски».

    «Это будет интересно. Завтра посмотрим, чем все закончится.

    Я всего раз проходил финальную гору, но знаю, что меня ждет.

    Хочу поблагодарить своих товарищей по команде – они очень помогли мне сегодня. Думаю, кто-нибудь из них мог бы выиграть сегодняшнюю гонку, если бы они не помогали мне так много», – сказал Устюгов.

    «Я бегаю чистым, и пусть все это знают». Русский, который побеждает без допинга

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    Выиграет ли Сергей Устюгов «Тур де Ски»?

    14245 голосов
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      88%
    • Нет
      12%

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