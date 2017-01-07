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    На «Тур де Ски» болельщики вывесили плакат против лыжников, использующих лекарство от астмы

    Теги Кубок мира допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски фото сборная Норвегии сборная Норвегии жен болельщики WADA Сергей Устюгов

    Во время мужской гонки с общего старта в рамках шестого этапа «Тур де Ски» болельщики вышли с плакатами, осуждающими применение спортсменами лекарств от астмы.

    «Меньше вентолина – меньше чемпионов. WADA, проснись», – гласит надпись на плакате.

    Во время женской гонки болельщики также выходили на трассу с этим плакатом.

    «Это некрасиво, нехорошо, зрители не должны поступать так», – отметил лидер российской сборной Сергей Устюгов.

    В конце ноября сборную Норвегии по лыжным гонкам в финском Куусамо накануне первого этапа Кубка мира встретили плакатом с надписью «Допинг-команда».

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