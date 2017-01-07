На «Тур де Ски» болельщики вывесили плакат против лыжников, использующих лекарство от астмы

Во время мужской гонки с общего старта в рамках шестого этапа «Тур де Ски» болельщики вышли с плакатами, осуждающими применение спортсменами лекарств от астмы.

«Меньше вентолина – меньше чемпионов. WADA, проснись», – гласит надпись на плакате.

Во время женской гонки болельщики также выходили на трассу с этим плакатом.

«Это некрасиво, нехорошо, зрители не должны поступать так», – отметил лидер российской сборной Сергей Устюгов.

В конце ноября сборную Норвегии по лыжным гонкам в финском Куусамо накануне первого этапа Кубка мира встретили плакатом с надписью «Допинг-команда».

ФОТО

