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    Первый тренер Устюгова: «Мысли о переходе в биатлон Сергея посещали долго»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Иван Брагин

    Иван Брагин, первый тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал о том, как спортсмен занимался биатлоном.

    – Он мог перейти в более популярный биатлон. Почему остался в лыжах?

    – У нас была спортивная школа по лыжным гонкам и биатлону. Он принимал участие и там, и там. Просто в возрасте 15 лет он проходил в основной состав сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам, а в биатлоне был запасным.

    Мы приняли с ним решение, что из хорошего лыжника всегда можно сделать биатлониста. Думали, будет готовиться несколько лет, а потом научим его стрелять. Через три года он стал чемпионом мира среди юниоров.

    Поняли, что не стоит менять вид спорта. Здесь все получалось, медали везде одинаковые. Хотя мысли о переходе в биатлон его посещали еще долго. Говорил, что хочет попробовать, но мы вовремя его остановили.

    – Медали одинаковые, но все же биатлон сейчас популярнее.

    – Ничего страшного. Сделаем лыжные гонки такими же популярными, – рассказал Брагин.

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