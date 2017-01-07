Иван Брагин, первый тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал о том, как спортсмен занимался биатлоном.

– Он мог перейти в более популярный биатлон. Почему остался в лыжах?

– У нас была спортивная школа по лыжным гонкам и биатлону. Он принимал участие и там, и там. Просто в возрасте 15 лет он проходил в основной состав сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам, а в биатлоне был запасным.

Мы приняли с ним решение, что из хорошего лыжника всегда можно сделать биатлониста. Думали, будет готовиться несколько лет, а потом научим его стрелять. Через три года он стал чемпионом мира среди юниоров.

Поняли, что не стоит менять вид спорта. Здесь все получалось, медали везде одинаковые. Хотя мысли о переходе в биатлон его посещали еще долго. Говорил, что хочет попробовать, но мы вовремя его остановили.

– Медали одинаковые, но все же биатлон сейчас популярнее.

– Ничего страшного. Сделаем лыжные гонки такими же популярными, – рассказал Брагин.

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