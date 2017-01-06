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    Мартин Йонсруд Сундбю: «У Устюгова огромное преимущество, которое не отыграть за два этапа»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал свое неудачное выступление в гонке на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски».

    «Это было ужасно. Я в нескольких километрах от хорошей формы. Тело вообще не работает так, как надо. Сегодня приходилось только бороться с самим собой. Плохо, что я в таком состоянии, но что поделать.

    Сегодня я просто пробежал худшую дистанционную гонку в сезоне. Вот и все.

    Сейчас меня больше всего беспокоит, что тело не работает так, как надо. Нужно просто забыть о том, чтобы смотреть вперед, а сосредоточиться на самом себе.

    У Устюгова огромное преимущество. Невозможно будет отыграть его за два этапа», – рассказал Сундбю.

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