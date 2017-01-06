Мартин Йонсруд Сундбю: «У Устюгова огромное преимущество, которое не отыграть за два этапа»
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал свое неудачное выступление в гонке на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски».
«Это было ужасно. Я в нескольких километрах от хорошей формы. Тело вообще не работает так, как надо. Сегодня приходилось только бороться с самим собой. Плохо, что я в таком состоянии, но что поделать.
Сегодня я просто пробежал худшую дистанционную гонку в сезоне. Вот и все.
Сейчас меня больше всего беспокоит, что тело не работает так, как надо. Нужно просто забыть о том, чтобы смотреть вперед, а сосредоточиться на самом себе.
У Устюгова огромное преимущество. Невозможно будет отыграть его за два этапа», – рассказал Сундбю.
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