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    Сергей Устюгов: «Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают. Это была пятая победа подряд»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в коньковой «разделке» на 10 км на «Тур де Ски».

    – Для Мартина Сундбю минута ничего не значит, это показал «Тур Канады». Завтра будет очень тяжелая гонка – 15 км «классикой». Все будет происходить на высоте, и я думаю, что завтра будет очень тяжело. Главное  – не растерять все, что было с таким трудом заработано за эти пять гонок. Я не верю на данный момент в то, что могу выиграть «Тур де Ски». Завтра посмотрим.

    – Стало неожиданностью, что Сундбю так много проиграл сегодня?

    – Думаю, что Мартин готовится к завтрашней гонке, хочет как можно больше выиграть и сделать отрыв. В какой-то мере он, может быть, поступил правильно в сегодня, не выкладываясь, потому что стартовать уже завтра, и возможно, я не успею восстановиться, а он останется в плюсе.

    – Пять побед подряд – это удивительно…

    – Это шок и для меня, и для всех любителей лыжных гонок.

    – Какими вы видите предстоящие гонки?

    – Не знаю, не загадываю. Хочу пробежать их и потом думать обо всем дальше.

    – Прокомментируйте то, что вы стали очень популярны в Норвегии.

    – Я знаю, что Норвегия – это лыжная страна. Этот спорт у них номер один, как и биатлон. Они болеют за своих. Думаю, они очень сильно огорчены, что пятую победу подряд одержал я, российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят прекрасно. Ко мне вчера приезжали, проверяли на допинг. Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают. Это была пятая победа подряд, – приводит слова Устюгова VG.

    «Продолжу ли победную серию? Не знаю.

    У меня был двойной стимул – сегодня день рождения у моей мамы. Мама, с днем рождения! Эта победа – для тебя! Ты лучше всех!» – рассказал Устюгов.

     

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