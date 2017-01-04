«Если он захочет подраться после гонки, то я готов». Устюгов рад, что Хельнер не подал протест

Шведский лыжник Маркус Хельнер объяснил, почему не стал подавать протест в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) по поводу конфликта с россиянином Сергеем Устюговым.

Во время скиатлона в Оберстдорфе лыжники боролись за хорошую позицию на узкой трассе, выясняя при этом отношения при помощи лыжных палок.

Хельнер признался также, что не сумел поговорить с Устюговым после гонки.

«Я не сделал этого. Это сложно, потому что он не говорит по-английски.

– Ему стоит поблагодарить тебя за то, что ты не подал протест?

– Честно говоря, ему следует порадоваться этому, потому что ситуация была неприятной. Но это было драматично вчера, а сегодня уже в прошлом.

– Почему ты не подал протест?

– Я не так сильно пострадал, больше был раздражен. По-прежнему не считаю это большим происшествием», – сказал Хельнер.

«Маркус принял правильное решение, потому что мы соревнуемся, и то, что происходит на трассе, остается на трассе. Но если он захочет подраться после гонки, то я готов», – заявил Устюгов.