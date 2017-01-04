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    «Если он захочет подраться после гонки, то я готов». Устюгов рад, что Хельнер не подал протест

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски FIS Маркус Хельнер сборная Швеции Сергей Устюгов

    Шведский лыжник Маркус Хельнер объяснил, почему не стал подавать протест в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) по поводу конфликта с россиянином Сергеем Устюговым.

    Во время скиатлона в Оберстдорфе лыжники боролись за хорошую позицию на узкой трассе, выясняя при этом отношения при помощи лыжных палок.

    Хельнер признался также, что не сумел поговорить с Устюговым после гонки.

     «Я не сделал этого. Это сложно, потому что он не говорит по-английски.

    – Ему стоит поблагодарить тебя за то, что ты не подал протест?

    – Честно говоря, ему следует порадоваться этому, потому что ситуация была неприятной. Но это было драматично вчера, а сегодня уже в прошлом.

    – Почему ты не подал протест?

    – Я не так сильно пострадал, больше был раздражен. По-прежнему не считаю это большим происшествием», – сказал Хельнер.

    «Маркус принял правильное решение, потому что мы соревнуемся, и то, что происходит на трассе, остается на трассе. Но если он захочет подраться после гонки, то я готов», – заявил Устюгов.

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