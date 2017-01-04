Россиянин Сергей Устюгов одержал четвертую подряд победу на лыжной многодневке «Тур де Ски», выиграв 15-километровую гонку преследования свободным стилем.

На старте его отрыв от ближайшего преследователя норвежца Мартина Йонсруда Сундбю составлял 29 секунд, по ходу гонки сокращался до 20 секунд, а на финише составил 37.

«Гонка была тяжелой, я до самого конца не верил, что Мартин меня не догонит. Ехал и думал, что вот-вот он должен подъехать, но когда на последнем круге мне сказали, что я от него уезжаю, я начал переступать через себя, терпеть, как никогда не терпел. Гонка сложилась очень тяжело», – отметил Устюгов.