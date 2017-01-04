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    Сергей Устюгов: «Сегодня терпел, как никогда»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов

    Россиянин Сергей Устюгов одержал четвертую подряд победу на лыжной многодневке «Тур де Ски», выиграв 15-километровую гонку преследования свободным стилем.

    На старте его отрыв от ближайшего преследователя норвежца Мартина Йонсруда Сундбю составлял 29 секунд, по ходу гонки сокращался до 20 секунд, а на финише составил 37. 

    «Гонка была тяжелой, я до самого конца не верил, что Мартин меня не догонит. Ехал и думал, что вот-вот он должен подъехать, но когда на последнем круге мне сказали, что я от него уезжаю, я начал переступать через себя, терпеть, как никогда не терпел. Гонка сложилась очень тяжело», – отметил Устюгов.

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