Российский лыжник Сергей Устюгов пояснил, что он всегда очень серьезно настроен, когда выступает в гонках.

Во время скиатлона на третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе россиянин выяснял отношения со шведом Маркусом Хельнером при помощи лыжных палок.

«Хельнер был очень зол, совсем как и я. Он что-то сказал по-английски, но я не понял, так что...

– Ты считаешь, что это часть спорта?

– Это просто лыжные гонки. Я всегда зол. Каждую гонку.

Все били друг друга палками и лыжами. Я чувствовал, что мне достается больше всего. Первый раз я повернулся к Маркусу и сказал ему, но он не сдался. Он снова сделал это, и я его ударил его в ответ.

Я не тот парень, которого можно ударить. Могу остановиться и подраться на трассе, если нужно», – отметил Устюгов.