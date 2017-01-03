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    Сергей Устюгов: «Я не тот парень, которого можно ударить. Могу остановиться на трассе и подраться, если нужно»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов пояснил, что он всегда очень серьезно настроен, когда выступает в гонках.

    Во время скиатлона на третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе россиянин выяснял отношения со шведом Маркусом Хельнером при помощи лыжных палок. 

    «Хельнер был очень зол, совсем как и я. Он что-то сказал по-английски, но я не понял, так что...

    – Ты считаешь, что это часть спорта?

    – Это просто лыжные гонки. Я всегда зол. Каждую гонку.

    Все били друг друга палками и лыжами. Я чувствовал, что мне достается больше всего. Первый раз я повернулся к Маркусу и сказал ему, но он не сдался. Он снова сделал это, и я его ударил его в ответ.

    Я не тот парень, которого можно ударить. Могу остановиться и подраться на трассе, если нужно», – отметил Устюгов.

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    Выиграет ли Сергей Устюгов «Тур де Ски»?

    1325 голосов
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