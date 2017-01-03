Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в скиатлоне в Оберстдорфе на третьем этапе многодневки «Тур де Ски».

«Я очень хотел выиграть. По началу гонки я думал, что у меня это не выйдет, потому что классическая часть далась очень тяжело, а на коньковой части я шел и думал, как бы остаться в десятке.

На последнем подъеме, когда сделали первый рывок, я не смог его поддержать в полную силу. Я старался терпеть, но когда темп упал, понял, что надо действовать и начал атаковать. В итоге вышел за Дарио со спуска и выиграл финиш», – сказал Устюгов в официальном интервью FIS, показанном в эфире NRK.