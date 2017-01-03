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    Сергей Устюгов: «Не думал, что смогу победить, потому что классическая часть далась очень тяжело»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в скиатлоне в Оберстдорфе на третьем этапе многодневки «Тур де Ски».

    «Я очень хотел выиграть. По началу гонки я думал, что у меня это не выйдет, потому что классическая часть далась очень тяжело, а на коньковой части я шел и думал, как бы остаться в десятке.

    На последнем подъеме, когда сделали первый рывок, я не смог его поддержать в полную силу. Я старался терпеть, но когда темп упал, понял, что надо действовать и начал атаковать. В итоге вышел за Дарио со спуска и выиграл финиш», – сказал Устюгов в официальном интервью FIS, показанном в эфире NRK.

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