Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер был шокирован словами шведского комментатора Юхана Эска, сказанными в адрес российских лыжников, выступающих на многодневке «Тур де Ски».

«Я считаю, что это очень странно. Неизвестно, кто из них на допинге. Считаю, что их вообще не должно быть здесь», – сказал Эск в эфире телеканала SVT.

«Я испытываю шок, когда слышу подобные вещи. Это больше чем несправедливо – говорить такое и думать, что кто-то использует допинг. Тогда можно ходить и подозревать всех и каждого. Если так поступать, то проще вообще забыть о лыжных гонках», – сказал Крамер.

Российского тренера поддержал его норвежский коллега Тур Арне Хетланд.

«К счастью, не шведские комментаторы решают, кому позволено выйти на старт соревнований. Этим руководит FIS и WADA, и мы исходим из этого.

– Ты согласен с Крамером, когда он говорит, что шокирован такой несправедливостью?

– Абсолютно», – заявил Хетланд.