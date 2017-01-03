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    Маркус Крамер: «Шокирован словами шведского комментатора о том, что русских не должно быть на «Тур де Ски»

    Теги Кубок мира допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Тур Арне Хетланд Маркус Крамер

    Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер был шокирован словами шведского комментатора Юхана Эска, сказанными в адрес российских лыжников, выступающих на многодневке «Тур де Ски».

    «Я считаю, что это очень странно. Неизвестно, кто из них на допинге. Считаю, что их вообще не должно быть здесь», – сказал Эск в эфире телеканала SVT.

    «Я испытываю шок, когда слышу подобные вещи. Это больше чем несправедливо – говорить такое и думать, что кто-то использует допинг. Тогда можно ходить и подозревать всех и каждого. Если так поступать, то проще вообще забыть о лыжных гонках», – сказал Крамер.

    Российского тренера поддержал его норвежский коллега Тур Арне Хетланд.

    «К счастью, не шведские комментаторы решают, кому позволено выйти на старт соревнований. Этим руководит FIS и WADA, и мы исходим из этого.

    – Ты согласен с Крамером, когда он говорит, что шокирован такой несправедливостью?

    – Абсолютно», – заявил Хетланд. 

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