Трехкратный обладатель Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что норвежские лыжники будут работать одной командой во время скиатлона в Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски», чтобы суметь опередить главного соперника – россиянина Сергея Устюгова.

«Мы должны впредь в еще большей степени действовать как одна команда и позаботиться о том, что все делали необходимую работу. Наша команда лучше, чем у Устюгова, так что с этой точки зрения мы немного сильнее. Но он, черт побери, очень силен», – сказал Сундбю.

Тренер мужской сборной Норвегии Тур Арне Хетланд пояснил, что в его планы не входило распределение среди лыжников ролей капитана и помощников.

«План довольно прост: держать высокую скорость и иметь как можно больше норвежцев в лидирующей группе. Мы не станем выделять какие-то роли. У всех парней есть свои возможности и шансы, так что сложно дать тактическое задание каждому из них. Каждая гонка живет своей жизнью, и у всех ребят есть сильные стороны.

Мы не будем мешать друг другу. Вы никогда не увидите норвежца, который потащит к своему лидеру пелотон с главными конкурентами.

– Когда к норвежцам придет первая победа на этом «Тур де Ски»?

– Она придет завтра.

– Кто победит?

– Думаю, что Мартин будет очень силен.

– Это гарантия победы для Норвегии?

– Да, это гарантия», – отметил Хетланд.