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    Мартин Йонсруд Сундбю: «Наша команда лучше, чем у Устюгова»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Тур Арне Хетланд Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Трехкратный обладатель Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что норвежские лыжники будут работать одной командой во время скиатлона в Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски», чтобы суметь опередить главного соперника – россиянина Сергея Устюгова.

    «Мы должны впредь в еще большей степени действовать как одна команда и позаботиться о том, что все делали необходимую работу. Наша команда лучше, чем у Устюгова, так что с этой точки зрения мы немного сильнее. Но он, черт побери, очень силен», – сказал Сундбю.

    Тренер мужской сборной Норвегии Тур Арне Хетланд пояснил, что в его планы не входило распределение среди лыжников ролей капитана и помощников.

    «План довольно прост: держать высокую скорость и иметь как можно больше норвежцев в лидирующей группе. Мы не станем выделять какие-то роли. У всех парней есть свои возможности и шансы, так что сложно дать тактическое задание каждому из них. Каждая гонка живет своей жизнью, и у всех ребят есть сильные стороны.

    Мы не будем мешать друг другу. Вы никогда не увидите норвежца, который потащит к своему лидеру пелотон с главными конкурентами.

    – Когда к норвежцам придет первая победа на этом «Тур де Ски»?

    – Она придет завтра.

    – Кто победит?

    – Думаю, что Мартин будет очень силен.

    – Это гарантия победы для Норвегии?

    – Да, это гарантия», – отметил Хетланд.

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