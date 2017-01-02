Мартин Йонсруд Сундбю: «Наша команда лучше, чем у Устюгова»
Трехкратный обладатель Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что норвежские лыжники будут работать одной командой во время скиатлона в Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски», чтобы суметь опередить главного соперника – россиянина Сергея Устюгова.
«Мы должны впредь в еще большей степени действовать как одна команда и позаботиться о том, что все делали необходимую работу. Наша команда лучше, чем у Устюгова, так что с этой точки зрения мы немного сильнее. Но он, черт побери, очень силен», – сказал Сундбю.
Тренер мужской сборной Норвегии Тур Арне Хетланд пояснил, что в его планы не входило распределение среди лыжников ролей капитана и помощников.
«План довольно прост: держать высокую скорость и иметь как можно больше норвежцев в лидирующей группе. Мы не станем выделять какие-то роли. У всех парней есть свои возможности и шансы, так что сложно дать тактическое задание каждому из них. Каждая гонка живет своей жизнью, и у всех ребят есть сильные стороны.
Мы не будем мешать друг другу. Вы никогда не увидите норвежца, который потащит к своему лидеру пелотон с главными конкурентами.
– Когда к норвежцам придет первая победа на этом «Тур де Ски»?
– Она придет завтра.
– Кто победит?
– Думаю, что Мартин будет очень силен.
– Это гарантия победы для Норвегии?
– Да, это гарантия», – отметил Хетланд.
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